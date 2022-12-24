Sivas'ta kırağı güzelliği

Sivas'ta etkili olan yoğun sisin çekilmesi ile ortaya çıkan kırağı güzelliği izleyenleri büyüledi.

Sivas'ta bir süredir etkili olan yoğun sis hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle ortaya kartpostallık kırağı görüntüleri çıkarttı. Yoğun sisin çekilmesiyle ortaya çıkan görüntü izleyenleri mest etti. Ağaçlar, yapraklar, çiçekler ve neredeyse her şey kırağıyla kaplandı. Kızılırmak kenarı ve tarihi kent meydanı adeta kar altında kalmışçasına görüntüler sergiledi.