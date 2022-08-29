Sivas'ta kitap günleri başladı

Kitap Fuarı başladı.

Sivas Kongresi'nin 103. Yılı “4 Eylül Sivas Kültür ve Sanat Etkinlikleri” programı içinde yer alan 9. Kitap Fuarı, tarihi kent meydanında kitapseverlere kapısını açtı. Sivas Valiliği koordinesinde, Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kültür AŞ katkıları, diğer kurumların da desteği ile yürütülen, “9. Sivas Kitap Günleri” Vali Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla başladı.

“Şehrimizin bilim ve eğitim seviyesine büyük katkılar sağlayan Sivas Kitap Günleri de 2011 yılından günümüze dek düzenlenmekte, birçok yayınevi ile seçkin yazar okurları ile buluşmaktadır” ifadelerine yer veren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 100 yayınevi ve birçok ünlü yazarın Sivaslılarla buluşacağını, fuarın 7 gün boyunca ziyaretçi kabul edeceğini söyledi.

“Açık havada tarihin, kültürün ve kitabın kokusu ile ferahlamakta, nefes almaktayız” diyerek sözlerine başlayan Vali Dr. Yılmaz Şimşek da, “Sivas Kongresi'nin 103. yılında 4 Eylül Sivas Kültür ve Sanat Şenlikleri programı çerçevesinde ulusal söyleşi, sosyal sorumluluk programları ve Buruciye Şiir Akşamları olmak üzere 18 farklı etkinlikle misafirlerini ağırlayacak olan kitap günlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözlerimi Şemseddin Sâmi'nin şu sözleri ile bitirmek istiyorum; ‘İnsanlığa başlıca borcumuz; bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır'” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek ve il protokolü etkinliğin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından kurulan stantları ziyaret eden Vali Şimşek ve beraberindekiler, vatandaşlarla da sohbet etti.

Tarihi kent meydanı 7 gün boyunca kitap kokacak

Sivaslılar 1 haftalık etkinlikte on binlerce kitabı ve yayını bir arada bulabilecek, yazarlarla tanışma, sohbet etme ve kitapları imzalatma olanağına sahip olacak.