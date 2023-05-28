Sivas'ta KKKA'dan ölenlerin sayısı ikiye çıktı

Sivas'ta vücuduna kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Sivas'a koyun kırkma işlemi için gelen H.K'nin vücuduna kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkartan H.K, bir süre sonra rahatsızlanarak KKKA şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gören H.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Sivas'ta KKKA hastalığı sebebiyle vefat edenlerin sayısı ikiye çıktı.