Sivas'ta kontrol altındaki öğrencilerden alkışlı destek

Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve 14 günlük kontrol süresi için Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen öğrenciler, kaldıkları odalarının pencerelerinden sağlık çalışanları ile asker ve polislere alkışlarla destek oldu.

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan getirilen 577 öğrenci, Sivas KYK Binali Yıldırım Kampüsü içerisinde 10 bin kişilik yurda yerleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kontrol altında tutulan öğrenciler, dün akşam odalarının pencerelerine çıkarak sağlık çalışanları ile asker ve polise alkışla destek verdiler.

İstiklal Marşı okuyan öğrenciler daha sonra ‘En büyük Türkiye' sloganları attı. Yurdun güvenliğini sağlayan polislere de öğrencilere siren çalarak karşılık verdi. Öğrenciler daha sonra ‘Çare Gelmez Ağlamaktan' şarkısını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi görürken, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda öğrencilere desteklerinden dolayı kontrol süresinin ardından Sivas köftesi sözü verildi.