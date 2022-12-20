Sivas'ta konut satışında düşüş

Buna göre 2021 Kasım ayında bin 1 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında 712 konut satıldı.

Kentte; Kasım ayında satılan 712 konutun 132'sini ipotekli satışlar, 580'ini de diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta bu yılın Kasım ayında satılan konutların 247'sini ilk el satış, 465'ini ise ikinci el satış oluşturdu.