Sivas'ta konut satışları 2021'de geriledi

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla nazaran düşüş gösterdi. 2020'de Sivas'ta 10 bin 11 adet konut satılırken 2021'de bu sayı 8 bin 796'ya geriledi.

Bin 342 ipotekli konut satıldı

Sivas'ta geçtiğimiz yıl satılan 8 bin 796 konutun bin 342'sini ipotekli satışlar, 7 bin 454'ünü de diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta 2021'de satılan konutların 3 bin 121'ini ilk satış, 5 bin 675'ini ise ikinci el satış oluşturdu.

Kentte 2021'de satılan 8 bin 796 konutun 2 bin 744'ü kadınlar, 5 bin 694'ü erkekler, 192'si ortak, 166'sı ise yabancı ve tüzel kişiler tarafından alındı.