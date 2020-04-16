Sivas'ta konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020'nin Mart ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.

TÜİK´ten derlenen bilgilere göre 2019'un Mart ayında 593 konutun satıldığı Sivas'ta 2020'nin aynı ayında 652 konut satıldı. Satılan konutların 225'ini ipotekli satışlar, 427'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta bu yılın Mart ayında satılan 652 konutun 211'ini ilk satış, 441'ini ise ikinci el satış oluşturdu.

Sivas'ta 2020'nin Ocak-Mart ayları arasında satılan konut sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 381 adet artış gösterdi. 2019'un ilk çeyreğinde bin 465 konutun satıldığı Sivas'ta 2020'nin aynı döneminde bin 846 konut satıldı. Bin 846 konutun 658'ini ilk satış, bin 188'ini de ikinci el satış teşkil etti.