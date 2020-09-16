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Sivas'ta konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’nin Ağustos ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020'nin Ağustos ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı. Verilere göre bu yılın Temmuz ayında Sivas'ta bin 652 konut satılırken Ağustos'ta yüzde 28,69 oranında düşüş meydana gelerek bin 178 konut satılabildi.


Sivas'ta Ağustos'ta satılan bin 178 konutun 396'sını ipotekli satışlar, 782'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta bu yılın Ağustos ayında satılan bin 178 konutun 463'ünü ilk satış, 715'ini ise ikinci el satış oluşturdu.


TÜİK; ilimizde 2020'nin Ocak-Ağustos ayları arasında satılan konut sayısına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı. 2019'un ilk 8 ayında 2 bin 187'si ilk satış, 2 bin 590'ı ise ikinci el satış olmak üzere 4 bin 777 konutun satıldığı Sivas'ta 2020'nin aynı döneminde 6 bin 961 konut satıldı. Bu konutların 2 bin 627'sini ilk satış, 4 bin 334'ünü ise ikinci el satış oluşturdu.

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