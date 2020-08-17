Sivas'ta konut satışları yüzde 115 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020'nin Temmuz ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı. Verilere göre Sivas'ta Temmuz ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115 oranında artış gösterdi.

2019'un Temmuz ayında 768 konutun satıldığı Sivas'ta 2020'nin aynı ayında bin 652 konut satıldı. Satılan konutların 929'unu ipotekli satışlar, 723'ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta bu yılın Temmuz ayında satılan bin 652 konutun 616'sını ilk satış, bin 36'sını ise ikinci el satış oluşturdu.

Kentte 2020'nin Ocak-Temmuz ayları arasında satılan konut sayısı ise 5 bin 783 olarak açıklandı. 7 ayda satılan konutların 2 bin 164'ünü ilk satış, 3 bin 619'unu ise ikinci el satış teşkil etti.