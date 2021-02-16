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Sivas'ta konut satışlarında sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021’in Ocak ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'in Ocak ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.


Verilere göre 2020 Ocak ayında 642 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın ayını ayında 402 konut satılabildi. 2021 Ocak'ta konut satışı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,38 oranında azaldı. Sivas'ta satılan 402 konutun 47'sini ipotekli satışlar, 355'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.


TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta Ocak ayında satılan konutların 152'sini ilk satış, 250'sini ise ikinci el satış oluşturdu.

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