Sivas'ta konutların yüzde 60'ı sigortasız

DASK'ın açıkladığı son veriler; Sivas'taki konutların yüzde 60,3'ünün deprem sigortasının bulunmadığını gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından birçok ilde deprem sigortası poliçe sayısında artış yaşandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) verilerine göre birçok ilçesi birinci derece deprem kuşağında bulunan Sivas'ta ise çok sayıda binanın deprem sigortasının olmadığı ortaya çıktı. DASK; Sivas'taki konut sayısını 152 bin, yaşayan poliçe sayısını ise 60 bin 332 olarak açıkladı. Bu verilerle birlikte Sivas'ta bulunan konutların sigortalılık oranı yüzde 39,70 olarak kayıtlara geçti.