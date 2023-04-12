Sivas'ta korkutan heyelan

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası ulaşım kısa süreliğine aksadı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan yağmur sonrası heyelan meydana geldi. Hafik-Tozanlı grup yolunda meydana gelen heyelan sonrası dev kaya parçaları yola düştü. Kayaların yola düşmesiyle yol bir süreliğine ulaşıma kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Hafik ilçe özel idare ekipleri kayaları yoldan temizleyerek yolu tekrar ulaşıma açtı. Heyelanda kimse yaralanmadı.