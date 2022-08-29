İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'ta korkutan yangın, müstakil ev yangında kül oldu

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir köyde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir köyde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre yangın saat 23.30 sıralarında Gemerek ilçesi Ekizce köyünde meydana geldi. İlhan Çolak'a ait evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.