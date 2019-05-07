Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dört binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikte bulunan üç binanın çatısına da sıçradı. Binalarda oturanlar tahliye edilirken Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Sivas ve çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi. Yangın devam ediyor.