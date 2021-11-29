İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'ta korkutan yangın, vatandaşlar tahliye edildi

Sivas’ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Sivas'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.


Edinilen bilgilere göre yangın Altuntabak Mahallesi 1. sokakta bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark edenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada bulunan vatandaşları tahliye etti. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü. Apartmanda yaşayan vatandaşlar yangını söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.