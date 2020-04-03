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Sivas'ta Korona sessizliği

Sivas’ta Korona virüs uyarılarını dikkate alan vatandaşlar evlerinde çıkmayınca caddeler ve kent meydanı sessizliğe büründü.

Sivas'ta Korona virüs uyarılarını dikkate alan vatandaşlar evlerinde çıkmayınca caddeler ve kent meydanı sessizliğe büründü.


Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Sivas'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında uyarıları dikkate alan vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Kentin en kalabalık caddelerinden İnönü Bulvarı ve kent meydanı sessizliğe büründü. Kent meydanında bulunan banklar ise boş kaldı. Boş kalan caddelerde ve meydanlarda devriye gezen polis memurları olduğu görüldü. Acil işlerini halletmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ise ‘Evde kal' mesajı verdi.

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