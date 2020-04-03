Sivas'ta, korona virüs tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi

Sivas'ta korona virüs testleri pozitif çıkan 8 hasta, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta korona virüs tedavileri tamamlanan 8 hastanın taburcu edildiği haberini, sosyal medya hesabından duyurdu. Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada. “Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da güçlü sağlık altyapısı ve özverili sağlık çalışanlarımızla başta ilk vaka olmak üzere 8 Kovid-19 hastamızın tedavisini tamamlayarak taburcu ettik. Fedakarlığı örnek olan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."ifadelerine yer verdi.