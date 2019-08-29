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Sivas'ta koruma altındaki vaşağa otomobil çarptı

Sivas’ta, doğada kendini nadir olarak gösteren ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir vaşak, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Sivas'ta, doğada kendini nadir olarak gösteren ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir vaşak, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Sivas-Kayseri Karayolu'nun Taşlıdere mevkisinde vatandaşlar yol kenarında telef olmuş bir hayvan olduğunu fark etti. Durum Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Otomobil çarpması sonucu telef olduğu düşünülen hayvanın vaşak olduğu anlaşıldı. Hayatlarında ilk kez vaşak gören sürücüler şaşkınlık ile birlikte üzüntü yaşadı. Vaşağa çarparak ölümüne neden olan sürücü ise bilinmiyor.

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