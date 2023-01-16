Sivas'ta köy odası geleneği "Bir Dem Bin Kelam" sohbetleriyle yaşatılıyor

Sivas Valiliği himayelerinde başlatılan "Bir Dem Bir Kelam" projesiyle, geçmişte köy odalarında yaşanan hatıralar günümüzde yeniden canlandırılıyor.

İlk olarak Sivas'ın Kangal İlçesine bağlı Deliktaş köyünde başlatılan projede; köy kültürünün canlı tutulması, oda oyunlarının hatırlanması, aşık geleneğinin devamı, birlik beraberliğin pekiştirilmesi ve kırsalda yaşayan vatandaşlarla ilişkileri canlı tutması hedeflendi. 1835-1911 yılları arasında Deliktaş köyünde yaşamış, ünlü Aşık Ruhsati'nin doğup büyüdüğü ve müzeye dönüştürülen evinde gerçekleştirilen gecede, Ruhsati'nin sevilen şiirleri seslendirildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal Kaymakamı Onur Aykaç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Doç. Dr. Doğan Kaya'nın da katıldığı gecede, Deliktaş köyü sakinleri de hazır bulundu. Doç. Dr. Doğan Kaya; Aşık Ruhsati'nin hayatı, şiirleri ve Ruhsati için yazdığı kitap hakkında katılımcılara bilgi verdi. Daha sonra sazlarını ela alan Aşık Kaptani ve Aşık Adem ise Aşık Ruhsati'nin ve Aşık Veysel'in birbirinden güzel şiir ve türkülerini seslendirdi. Katılımcıların da eşlik ettiği şiirlerin sözleri ise duygusal anlara sahne oldu.

"Geleneklerimizi tekrar yaşattık"

Vali Şimşek; gelenek göreneklerin unutulmadığı müddetçe birlik ve beraberliğin her zaman devam edeceğini söyleyerek, "Bu yıl Aşık Veysel Yılı. Aşıklarımıza önem veriyoruz, onlara yönelik programlar yapıyoruz. Bugün de Aşık Ruhsati'nin evindeyiz. Hem çaylarımızı içeceğiz hem de sohbet edeceğiz. Geleneklerimizi tekrar yaşattık. Bu vesile ile yeni aşıklarımızla tanıştık. Sivas'taki tüm ozanlarımızı da andık. Onların türkülerini aşıklarımızdan dinledik. Doğan Kaya hocamız da bu programa renk kattı. Köklerimizi unutmadığımız, özümüze döndüğümüz ve gelenek, göreneklerimizi unutmadığımız müddetçe birlik ve beraberliğimiz her zaman daim olacaktır ve geleceğimiz emin ellerde olacaktır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Muhtarımıza ve tüm köy sakinlerine ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. 'Bir Dem Bin Kelam' projesi çerçevesinde programlarımız devam edecek" diye konuştu.