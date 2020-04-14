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Sivas'ta KÖYDES'e 66 milyon lira ödenek

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ödeneğinin iller bazında dağılımına, kullandırılmasına, izlenmesine ve denetimine ilişkin esas ve usullere dair karar yayımlandı.


Türkiye'nin en büyük ikinci yüzölçümüne sahip şehri olan Sivas'a 2020 yılında KÖYDES kapsamında 66 milyon lira ödenek ayrıldı.


KÖYDES ödeneğiyle illerdeki susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması, köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi ve küçük ölçekli sulama alt yapısının geliştirilmesi çalışmaları yapılarak kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam standartları yükseltilmesi, yapılacak ekonomik tesislerle de kırsaldaki insanların sosyo-ekonomik seviyelerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

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