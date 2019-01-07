Sivas'ta köylere geri dönüş başladı

Sivas Valiliği tarafından hayata geçirilen ‘Köyler Yaşamalıdır' projesi kapsamında köye dönüş yapmak isteyen ve köyde oturup da ev yeri arsası bulunmayan ihtiyaçlı ailelere arsa üretmek amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, 231 ailenin geri dönüşünün sağlandığını belirtip, “2018 yılı içerisinde Sivas Merkez ve ilçelere bağlı 37 köyde çalışmalarımız yürütüldü. 25 köyün arazi ve imar planı tamamlanarak, 231 aile hak sahibi yapılmış ve arsa tapuları dağıtılmıştır. 22 köyde ise halihazır harita, imar planı, jeolojik-jeoteknik etüt hizmetleri ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca köy gelişme alanı talebinde bulunan 9 adet köyde 2019 yılı etüt ve proje kapsamına alınmıştır” dedi.

Sivas İl Özel İdaresinin 2019 yılı boyunca çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğini sözlerine ekleyen Kaya, “Bu vesileyle başta İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürümüz ve personelleri olmak üzere, çalışmaların yürütülmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların hayata geçirilmesinde bizlere liderlik eden Sayın Valimize, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize, ilçelerde çalışmalarımızı koordine eden kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza ve sabırla İdaremizin yatırımlarının hayata geçirilmesini bekleyen Sivaslı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.” Dedi.