Sivas'ta kültür merkezleri tamamlanma aşamasına geldi

Sivas'ta yapımı devam eden Şeyh Şamil ve Fatih kültür merkezlerinin inşası tamamlanma aşamasına geldi.

Sivas Belediyesi, her yaştan insanın sosyal hayata daha etkin katılımını sağlamak ve meslek edinmelerine yardımcı olarak istihdamı artırmak adına bünyesindeki eğitim, kültür ve yaşam merkezlerine yenilerini kazandırıyor. Geçtiğimiz yıl eş zamanlı olarak yapımına başlanan Fatih Mahallesi ve Şeyh Şamil Mahallesi Kültür Merkezleri büyük oranda tamamlandı. Her iki mahalleye de birebir uygulanan konsept proje, yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahip.

Kültür merkezleri içerisinde 5 adet derslik, 6 adet atölye, eğitim salonu, kitap cafe, kütüphane, öğretmen odası, bay-bayan fitness salonları, masa tenisi alanı, çocuklar için spor kulübü, oyun odaları, çocuk uyku odası, kafeterya ve diğer idari birimler yer alıyor. Ayrıca projelerde 20 araçlık otopark bulunuyor.

“İkisini de eş zamanlı olarak inşallah hizmete açacağız”

Sivas'ın farklı bölgelerinde devam eden her iki kültür merkezi projesini inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Şehrimize değer katacak, hemşerilerimizin talep ve beklentilerine cevap verecek projeleri bir bir hayata geçiyoruz. Şeyh Şamil Mahallesi'nde şehrin doğu kısmına, bu bölgeye hizmet edecek gençlik ve kültür merkezindeki inşaatımızı yerinde inceledik. İnşallah çok kısa bir zamanda tamamlandığında derslikleriyle, çevre düzenlemesiyle, peyzajıyla, içerisine kazandırdığımız atölyelerle birlikte gençlerimizi hayata hazırlayacak. Gençlerimizin beklentilerine göre hizmet edecek muhteşem bir gençlik ve kültür merkezini şehrimize kazandırmış olacağız. Yine aynı şekilde Fatih Mahallesi'nde de bu projenin aynısından o bölgeye hizmet edecek bir gençlik ve kültür merkezini inşa ediyoruz. İkisini de eş zamanlı olarak inşallah hizmete açacağız. Önümüzdeki süreçte yine Tuzlugöl ve Alibaba Mahallesi'nde de aynı projeyi hayata geçirdiğimiz takdirde şehrimizin uzun yıllar bu alandaki ihtiyacını karşılamış olacağız. Biz kendi adımıza konuşacak eserler inşa edeceğiz dedik. Az laf, çok iş anlayışıyla birlikte hizmete devam ediyoruz. Tamamlandığında başta gençler ve hanım kardeşlerimiz olmak üzere bölge halkı ve şehrimiz muhteşem tesisler kazanmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.