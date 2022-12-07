Sivas'ta kulüpler tekvandoda mücadele etti

Sivas'ta 51 sporcunun katılımı ile düzenlenen “Kulüpler arası tekvando il şampiyonası” sona erdi. Şampiyona sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tekvando İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen “Kulüpler arası tekvando il şampiyonası” sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar minikler ve yıldızlar kategorisinde 51 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek ter döktü.

Müsabakalar sonunda dereceye giren ekiplere ödül takdim edildi. Sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Tekvando Bölge Antrenörü Kenan Tokmakoğlu ve hakemler takdim etti.