Sivas'ta kupa coşkusu bugün de devam etti

Sivas'ta Türkiye Kupası coşkusu bugün de devam etti. Caddeleri dolduran Sivassporlu taraftarlar ilk kez kazanılan kupayı kutladı.

Sivas'ta ilk kez kazanılan Türkiye kupası sevinci bitmek bilmiyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı final müsabakasında Kayserispor'u mağlup ederek 60. Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, kenti coşkuya boğmuştu. Müsabakayı İstanbul'da izleyen taraftar öğle saatlerinden sonra Sivas'a döndü. Sivas Belediyesi'nin tahsis ettiği 200 otobüsle İstanbul'a gidip dönen binlerce taraftar, gece yaşanan kutlama coşkusunu şehre bir kez daha yaşattı. Araçlardan inen kalabalık taraftar topluluğu konfetiler yakarak takımlarının lehinde tezahüratlar yaptı. Tarihi Kent Meydanı'nda toplanan taraftarlar İstasyon Caddesi'nde yürüyerek Sivasspor bayrakları salladı.