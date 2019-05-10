Sivas'ta Kupa Maçı Hazırlıkları

Sivas Belediyesi, 15 Mayıs'ta Yeni 4 Eylül Stadyumunda gerçekleşecek olan Ziraat Türkiye Kupası finali maçı öncesi stadyum çevresinde asfalt ve çevre düzenlemesi yapacak.

Sivas Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin, 4 Eylül Stadyumunun çevre düzenlemesi ve asfalt bekleyen yolları için düğmeye bastı. Sivas Kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında bu yıl Ziraat Türkiye Kupası finali Sivas'ta gerçekleştirilecek. Yeni 4 Eylül Stadyumunda Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak final maçı öncesi Sivas Belediyesi stadyum çevresinde asfalt ve peyzaj çalışmalarını hızlandıracak. Geçtiğimiz gün Sivas Valisi Salih Ayhan ile birlikte stadyumda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eksiklerin giderilip kupa finaline yetiştirileceğini söylemişti. Başkan Bilgin'in talimat vermesiyle işe koyulacak olan belediye ekipleri, yıllardır asfalt bekleyen ve yağmur yağdığında adeta çamur deryasına dönen bölgeleri asfaltlayacak, kaldırım ve çevre düzenleme ihtiyacı olan yerler de maç öncesinde tamamlanmış olacak.