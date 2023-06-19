Sivas'ta kuraklığın izleri siliniyor

Türkiye genelinde etkili olan yağışlardan Sivas'ta nasibini aldı, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen Serpincik Göleti taşma noktasına geldi.

Sivas'ta geçtiğimiz yıl etkisini gösteren kuraklık yerini bolluğa bıraktı. İl genelinde uzun süredir etkili olan yağışlarla birlikte baraj ve göl seviyeleri artış yaşandı. Yağışlardan nasibini alan Serpincik Göleti dolarak taşma seviyesine geldi. Merkeze bağlı Serpincik köyü sınırlarında yer alan gölet, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

“Gölün ortasına yürüyerek gitmiştik”

İbrahim Başaran, geçen yıllarda gölün ortasına yürüyerek gittiğinden bahsederek, “Ben her sene buraya gelirim, benim kızım burada büyüdü neredeyse. Bu sene yağışlardan dolayı su aşırı yükseldi. Ben geçen sene geldiğim zaman baya üzülmüştüm çünkü su tamamen tükenecek duruma gelmişti, gölün ortasına yürüyerek gitmiştik.

“İlk defa bu kadar dolu olduğunu görüyorum”

Tuncay Sönmez, Serpincik Göletinin ilk kez bu kadar dolu olduğundan bahsederek, “Serpincik göletinin ilk defa bu kadar dolu olduğunu görüyorum, kuruduğu zamanlara da denk gelmiştik. Burayı besleyen bir dere yatağı yok, yağışlarla doluyor bu göl. Ben ve amcaoğlum buraya doğayla iç içe zaman geçirmek için geldim. Burası bizim için terapi” dedi.