Sivas'ta Kur'an kursu öğreticileri hayır panayırı açtı

Sivas'ta 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kur'an kursu öğreticilerinin katkılarıyla Buruciye Medresesi'nde hayır panayırı açıldı ve 4-6 yaş Kur'an kursları tanıtım programı düzenlendi.

Programa İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un yanı sıra din görevlileri, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının öneminden bahsetti. Akkuş; “4-6 yaş Kur'an kurslarında, çocuklarımız yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'le tanışıyor; değerler eğitimi alıyorlar. Kurslarda yapılan etkinlikler ile çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Ayrıca verilen bu eğitimlerle ileriye yönelik bilgi birikimi ve kendilerini ifade edebilme yeteneği kazandırılıyor” dedi.

Tüm görevlilerin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayan Müftü Akkuş, geliri Kur'an kursları hizmetleri için kullanılacak hayır panayırı düzenlenmesinde emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti.

Daha sonra Buruciye Medresesi içinde İl Müftülüğü Kadın Gençlik Kolları tarafından açılan el sanatları sergisini ziyaret eden Akkuş, Sivas İl Müftülüğü Gençlik Merkezine gelerek faaliyetlere katılan tüm gençlere teşekkür etti.