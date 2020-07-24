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Sivas'ta kurban kesim yerleri belirlendi

Sivas Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban kesilebilecek alanları belirledi.

Sivas Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesilebilecek alanları belirledi.


Sivas Belediyesi Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince tedbirlerini alan Sivas Belediyesi, kurban kesim yerlerini tespit etti. 2020 yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu kararına göre kurban kesim yerleri; Pazartesi Pazarı, Çarşamba Pazarı, Perşembe Pazarı, Cuma Pazarı, Cumartesi Pazarı, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Cumartesi Pazarı, Belediye Hayvan Pazarı ve kentte bulunan kombinalar olarak belirlendi.


Bu yerlerin dışında vatandaşlar, hijyenik ve çevre açısından uygun olan özel mülklerinde kurbanlarını kesebilecekler. Ayrıca cadde ve sokaklarda et çekimine izin verilmeyecek.

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