Sivas'ta kurbanlık fiyatları belirlendi

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Sivas'ta bulunan besicilerle ve kombina sahipleriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Karakaya, kurban fiyatlarının belirlendiğini söyleyerek, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı sonucu, tosun canlı kilogram fiyatı 160 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 150 TL, dişi koyun 110 TL, erkek koyun ise 140 TL'den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 2 bin 500 TL, küçükbaş için 750 TL, söküm ücreti bin 500 TL, paylama ücreti bin TL, et çekim ücreti ise 10 TL olarak belirlenmiştir” dedi.

“Küpesi olmayan hayvanlar alınmamalı”

Karakaya, Kurban Bayramı öncesinde hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususların altını çizerek, “Hemşerilerimiz belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimlerini ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri ile besi çiftliklerini tercih edebilirler. Hemşerilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamalarını konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Veteriner Sağlık Raporu olmayan, çok zayıf olan, gebe veya yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalı. Et çekimini ise bu sene daha sıkı tedbirler alınacaktır. Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan seyyar olarak tabir ettiğimiz kişilere değil, hijyen kurallarına her zaman itina gösteren kasaplarda yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Son olarak Sivaslı hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı Sivas Ticaret Borsası olarak şimdiden tebrik ediyorum, Allah keseceğiniz kurbanlarınızı kabul etsin" diye konuştu.