Sivas'ta Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kut'ül Amare Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Birol Elmacıoğlu, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra, Okul Müdürü Hacı Ömer Özdemir, günün anlam ve önemini belirten kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Özdemir'in ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Birol Elmacıoğlu; tarih bilincinin önemine dikkat çekti.

Elmacıoğlu; “Çocuklarına tarih bilincini iyi veren milletler bulundukları çağın siyaset arenasına hâkim olurlar. O çağda kendilerinin üzerine oynanan oyunları önceden hisseder ve önlemini alırlar. Diğer milletleri tanır, dostunu düşmanını bilir ve geleceğe daha değerli bakar. Dolayısıyla tarih bilinci ve tarihimizin bilinmesi bizim için vazgeçilmez ve gelecek için de lazım olan bilgi aracıdır. Bu bilgileri gelecek nesillere aktaracak olan ise eğitimcilerdir. 106. yıl dönümünü kutladığımız Kut'ül Amare Zaferi, bizim için tarihin altın sayfalarından birisidir. İmkansızlıklar ve yokluklara rağmen asil milletimiz bu zaferi kazanmış ve geleceğimize iletmiştir. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Osman Özcan ise Kut'ül Amare Zaferini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine vurgu yapan şiir ve ilahiler okundu. Öğrenciler, daha sonra tarihi kahramanların canlandırıldığı bir gösteri sahneledi.

Program, öğrenci ve veliler tarafından okunan hatimlerin duasının yapılması ile sona erdi.