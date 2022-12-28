Sivas'ta kütüphanesiz okul kalmadı

Sivas'ta kitap sayısı 1 milyona yaklaşan okul kütüphaneleri, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlıyor. Millî Eğitim Bakanlığınca başlatılan, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi' çerçevesinde yürütülen çalışmalarla kentte kütüphanesiz okul kalmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Millî Eğitim Bakanlığınca başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi' ve ‘Sıfır Atık' projesi çerçevesinde Sivas'ta 668 okulda yeni ve atık malzemeler kullanılarak kütüphaneler oluşturuldu. Sivas Valiliği koordinesinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla il genelinde kütüphanesiz okul kalmadı. Toplam kitap sayısı 322 bin iken yüzde 300 artırılarak 990 bine ulaşan okul kütüphaneleri, bilgisayar ve internet altyapısı oluşturularak öğrencilerin yazılı eser ve kaynaklara dijital ortamda erişimine de imkan sundu. İl genelinde 287 okul kütüphanesi bulunurken, proje çerçevesinde yürütülen çalışmalarla bu sayı tüm okullara kütüphane kazandırılarak 668'e yükseltildi. Millî Eğitim Bakanlığınca planlanan çalışmalar doğrultusunda okul kütüphaneleri, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlayacak mekânlar haline dönüştürüldü. Yazar söyleşileri, kültürel ve sanatsal çalışmalarla önemli bir sosyal aktivite merkezine dönüşen okul kütüphanelerinde öğrencilere; çevre bilinci ve kitap sevgisi aşılamaya yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Okul kütüphanelerinin mobilya üretim ve donatım çalışmaları Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilirken, birçok okul kütüphanesi ise Sıfır Atık Projesi çerçevesinde öğrenci ve öğretmenler tarafından geliştirilen özgün tasarımlarla oluşturuldu.

Kentte okullara kazandırılan kütüphaneler ve artan kitap sayılarının yanı sıra Sivas Valiliği himayesinde hayata geçirilen HEDEF Projesi çerçevesinde uygulanan Sultan Şehir Okuyor etkinliği ile de her hafta belirlenen bir ders saatinde il genelinde öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımı ile kitap okuma etkinliği gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde okul kütüphanelerinin

etkin bir şekilde kullanılması sağlanırken, her öğrenci ayda en az iki kitap okuyor.

"Atık malzemeden oluşturulan bu kütüphaneler, öğrencilerimizin rahat edebileceği şekilde dizayn edildi"

Atık malzemeden oluşturulan bu kütüphanelerin öğrencilerin rahat edebileceği şekilde dizayn edildiğini belirten Vali Yılmaz Şimşek, "Kütüphanelerin içi geleceğimiz olan evlatlarımız için zenginleştirildi. Öğrenciler diledikleri kitaba ulaşabilecekleri gibi, internet de kullanarak aradıkları dokümanlara rahatlıkla ulaşabilecek. 668 okulumuzun tamamı zengin içerikleri ile öğrencilerimizin hizmetinde. Atık malzemeden oluşturulan bu kütüphaneler, öğrencilerimizin rahat edebileceği şekilde dizayn edildi. Büyük paralar harcanarak alınacak bu malzemeler yine Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım Bölümü öğrencilerimiz tarafından yapılarak ciddi ekonomik kazanç elde etmemizi sağladı. Bu kütüphanelerimizin okullarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

Edebiyat Öğretmeni Derviş Erdal, "Kütüphanemizin tamamı geri dönüşüm malzemelerinden sağlanmış. Bu proje Millî Eğitim Bakanlığının ve Sivas Valiliğinin ortak yürüttüğü bir proje. Projenin asıl kaynağı ise Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' ve sıfır atık projesi çerçevesinde yürüttüğümüz bir proje" diye konuştu.