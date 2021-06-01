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Sivas'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Sivas’ta etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu.

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu.


Sivas'ta bir süredir etkili olan rüzgar bugün öğleden sonra kuvvetini arttırdı. Kent merkezi Tuzlugöl Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye savruldu. Mimar Sinan Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir binanın duvarı bitişiğinde bulunan binanın balkon ve giriş kısmına devrildi. Her iki olayda da maddi hasar meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın neden olduğu olumsuzluklarda yaralanan olmadı.

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