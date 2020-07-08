Sivas'ta kuvvetli yağış ve dolu etkili oldu

Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ve dolayı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sivas'ta beklenen kuvvetli yağış ve dolu Kangal ilçesinde etkili oldu. İlçe merkezinde saat 17.00 sularında başlayıp yarım saat süren yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kısa sürede caddeler adeta göle döndü. Yağmur ve dolunun dinmesi ile caddelerde biriken sularda çekildi. İlk tespitlere göre aniden bastıran kuvvetli yağış ve dolanın ciddi bir hasara yol açmadığı anlaşıldı.