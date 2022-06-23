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Sivas'ta Kuzey Şeritli Semenderi görüntülendi

Sivas’ta Dağa Koruma Milli Parlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, doğal yaşam alanında Kuzey Şeritli Semenderi görüntülendi.

Sivas'ta Dağa Koruma Milli Parlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, doğal yaşam alanında Kuzey Şeritli Semenderi görüntülendi.


Dağa Koruma Milli Parlar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri sürdürdükleri biyoçeşitlilik izleme çalışmaları çerçevesinde Sivas'ta Kuzey şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) görüntüledi. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Liste'ye göre ‘Neredeyse tehdit altında' ki türler arasında yer alan Kuzey Şeritli Semenderi, Ommatotriton cinsine bağlı bir hayvan türü olup, uzunluğu 14-19 cm arasında oluyor. Yaygın olarak; Türkiye'nin kuzeyinde, Ermenistan'ın kuzeybatısında, Gürcistan ve Rusya'nın güneyinde görülüyor. İsmini, ön ve arka bacaklar arasında ki gümüşi şeritten alıyor.

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