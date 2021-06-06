Sivas'ta LGS heyecanı başladı

Kendi tercih edecekleri liselere yerleşmek isteyen ortaokul öğrencileri, 09.30'da başlayan sınav öncesinde okulların önüne aileleriyle birlikte geldi.

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin, Sivas'ta ise 195 okulda 607 salonda 8 bin 897 öğrencinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Sınav öncesi öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda öğrenciler sözel bölümden ikinci oturumda ise sayısal bölüm derslerinden sorulacak olan sorulara yanıt verecek. Türkiye saati ile 09.30'da başlayan ilk oturum 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. İlk oturumun ardından ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İkinci oturum olan sayısal alan testinde öğrencilere 40 soru yöneltilecek ve 80 dakika süre tanınacak. LGS sınavı 12.50'de sona erecek.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas merkezde bulunan Behrampaşa Ortaokulunda yaptığı açıklamada, “Bugün 8. sınıflarımızın liselere geçiş sınavı var. 9'dan itibaren çocuklarımız okula gelmeye başladılar. 9.30'da sınavımız başlayacak, 2 oturum şeklinde olacak. İlk oturumda Din Kültürü, İnkılap Tarihi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe 'den. İkinci oturumda da Matematik ve Fen Bilimlerinden çocuklarımız sınav olacaklar. Sivas'ta 195 okulumuzda 607 salonumuzda toplamda 8 bin 897 öğrencimiz sınava girecek. Bin 700 öğretmenimiz sınavımızın sorunsuz devam edebilmesi için görev aldılar. Sabah 7'den itibaren Sivas'ımızın tüm ilçelerine, köylerine hatlar ulaştırıldı. Bu salgın ortamında güzel bir şekilde sınavımızı sonuçlandıracağız. Sınav sonucu ne olursa olsun evlatlarımız bizim için değerli” diye konuştu.

“Heyecanlıyız”

Oğlu Yusuf Anıl Erdal'ı sınava getirdiğini söyleyen Aziz Erdal, “Yaklaşık bir yıldır aralıksız öğrencimizle birlikte veliler olarak çok büyük bir çaba sarf ettik. Önemli olan çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olması için her zaman yanlarındayız. Onlarda çok çalıştılar. Pandemi onlar için ekstra bir sıkıntı oluşturdu, okullarına gidemediler. Heyecanlıyız İnşallah hepsinin hakkında hayırlısı olur, güzel bir sınav geçer” dedi.