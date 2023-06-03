Sivas'ta LGS için tüm hazırlıklar tamamlandı

Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi Sivas'ta toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, LGS'nin il genelinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde Pazar günü gerçekleştirilecek merkezi sınav uygulaması çerçevesinde alınan tedbirler Sivas'ta okul müdürlerinin katıldığı toplantıda ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şube Müdürleri Hülya Bozbıyık, Mesut Kaş ve Muhammed Alpaslan Ünal, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri katıldı. LGS'nin il genelinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığını belirten Aslan, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için sahada olacak tüm görevlilerden gereken hassasiyeti göstermelerini istedi. Okul müdürlerinden öğrencilerin moral ve motivasyonlarını üst seviyeye çıkaracak bir yaklaşım sergilemelerini, karşılaşılabilecek sorunlara yapıcı bir üslupla yaklaşılmasını, öğrencilerin hata yapabileceği hususlarla ilgili gereken bilgilendirmelerin yapılmasını isteyen Aslan, hem görevlilerin hem de sınava katılacak olan öğrencilerin alınan tüm tedbirlere ve sınav kurallarına uymaları noktasında gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıda, güvenlik tedbirleri, bina sınav komisyonunun yapacağı işler, salon görevlilerinin yapacağı işler, yedek gözetmenin görevleri ve dikkat edilecek hususlar, sınav görevlilerinin güvenlik personeli tarafından aranması, sınav binasına telefon vb. ile giriş yapılmaması, yapılacak çeşitli etkinliklerle öğrencilerin moral ve motivasyonunun yüksek tutulması, öğrencinin kitapçık ve optik grubu bilgilerinin kontrollerinin yapılması, öğrencilerin salondan sınav soru kitapçığı ve optik ile çıkmaması, bina ve sınıfların sınav kurallarına uygun olarak hazırlanması, sınavda görev alacak öğretmenler ile sınavdan en az bir saat öncesinde toplantı yapılması, telefon vb. cihazlarla sınav binasına giriş olmaması, sınav görevlilerinin sınav esnasında görevli olduklarını gösterir yaka kartlarını takmaları konuları üzerinde durulurken bu hususlar ilgili gereken hassasiyetin gösterilmesi istendi.