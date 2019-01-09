Sivas'ta mahsur kalan hastaları ekipler zor şartlarda kurtardı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 hastaya 112 Acil Sağlık ekipleri zorlukla ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastalar hastaneye sevk edildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı yer yer yarım metreye kadar ulaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri ilçe merkezine 45 kilometre mesafedeki Karadoruk köyünde mahsur kalan hipertansiyon hastası Mehmet Sakık (60) ile düşerek ayağını kıran 25 kilometre mesafedeki Çamlıca köyündeki Şevvat Çetin'e zor şartlar altına ulaştı. Ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaları Gürün Devlet Hastanesine sevk etti. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.