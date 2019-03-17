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Sivas'ta Mart ayında kar sürprizi

Sivaslılar Mart ayının ortasında güne kar sürprizi ile başladı.


Sivas'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Sivaslılar bugün güne kar sürprizi ile başladı. Geceden başlayan yağmur günün ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa süre etkili olan kar yağışı şehri beyaza boyadı. Tarihi kent meydanında yağan karla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.


Geçtiğimiz günlerin güneşli olmasına rağmen bu gün kar yağdığını belirten Sivaslılar bu duruma alışkın olduklarını söylediler.

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