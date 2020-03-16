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Sivas'ta Mart ayında kar sürprizi

Sivas’ta Mart ayında yağan kar, vatandaşlar için sürpriz oldu.

Sivas'ta Mart ayında yağan kar, vatandaşlar için sürpriz oldu.


Sivas'ta kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah evlerinden işe gitmek için çıkan Sivaslılar kar sürprizi ile karşılaştı. Mart ayında yağan kar evlerin çatıları ile otomobillerin üzerlerini beyaza bürüdü.


Vatandaşlar havanın sıcak olduğunu ve üşümediklerini söyledi. Öte yandan İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada köy yollarının açık olduğu bildirildi.

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