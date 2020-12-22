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Sivas'ta masalsı kış güzelliği

Sivas’ta dondurucu soğuk, kırağı ve buz sarkıtları masalsı bir güzellik ortaya çıkardı.

Sivas'ta dondurucu soğuk, kırağı ve buz sarkıtları masalsı bir güzellik ortaya çıkardı.


Sivas Karaçayır yolu üzerinde bulunan Paşabahçe mesire alanı yaz aylarında yurt içinden ve yurt dışından gelen vatandaşların akınına uğruyor. Doğayla iç içe olmak isteyenler, piknikçiler ve fotoğraf severlerin uğrak yeri olan mesire alanı kış ayının gelmesiyle sessizliğe büründü. Kentte hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde kırağı etkili oldu. Paşabahçe mesire alanında bulunan ağaçlar ve çimenler kırağı ile beyaza bürünürken alanda bulunan yapay dere ise dondurucu soğuğun etkisiyle buz tuttu. Öte yandan bölgede bulunan Hobbit evlerin olduğu alanda çimenleri sulamak için kullanılan su borusunun patlamasıyla ağaçlarda buz sarkıtı oluşurken, çimenler buzla kaplandı. Kırağı ve buz tutan ağaç ile bitkiler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan görüntülenen masalsı güzellik görsel şölen sundu.

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