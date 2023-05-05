Sivas'ta Matematik Materyal Geliştirme Şöleni düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan Matematik Seferberliği ve Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında gerçekleştirilen programda 3-B sınıfı öğrencileri tarafından Sınıf Öğretmeni Muzaffer Karadağ rehberliğinde geliştirilen matematik materyalleri sergilendi.

Programa, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İl Ticaret Müdürü Selim Baş, Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik ve sergi hakkında bilgi veren Sınıf Öğretmeni Muzaffer Karadağ, "Velilerimizin de katılımı ile ilk olarak 'Sevdim Seni Matematik' kitabını okuduk. Matematikle ilgili önyargıları, doğru bildiğimiz yanlışları öğrenip çocuklarda matematik fobisini yenmeyi öğrendik. Şimdi de öğrencilerimiz ve velilerimizin desteğiyle hazırladığımız materyallerle Matematik Materyal Geliştirme Şöleni düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaya katkı ve katılım sağlayan tüm öğrenci ve velilere teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise öğrencilere matematiği sevdiren, uygulayarak ve tasarlayarak öğrenme becerilerini geliştiren etkinlik dolayısıyla tebriklerini iletti.

Aslan, daha sonra öğrenci ve okul müdürlerinin katılımı ile matematik materyalleri sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Okul Müdürü Hasan Koçak eşliğinde stantları gezen Aslan, öğrencilerin tasarladığı materyaller hakkında bilgi aldı. Aslan, öğrencilerin çalışmalarını tek tek inceleyerek tebriklerini iletti.