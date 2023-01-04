Sivas'ta matematik seferberliği

Sivas'ta başlatılan matematik seferberliğiyle öğrencilere matematiğin sevdirilmesi amaçlanıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından "Her Yerde Matematik" anlayışıyla başlatılan Matematik Seferberliği çerçevesinde Sivas Valiliği Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde devam eden HEDEF Projesi ‘Sivas Matematik Seferberliği' faaliyetleri devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu matematik seferberliğini HEDEF projesi başlıklarına alarak ‘Her Yerde Matematik' anlayışı ile il merkez ve tüm ilçelerde okullar bünyesinde matematik koridorları, geri dönüşüm malzemelerinden matematik materyalleri oluşturuldu. Okullarda öğrenciler arasında matematik materyal geliştirme yarışması düzenledi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile işbirliği ile öğretmenlere yönelik eğitimde matematikte yeni yaklaşımlar ve matematik okuryazarlığı eğitimleri plandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile işbirliği dâhilinde e-twinning eğitimleri çerçevesinde sınıf öğretmenleri, ilköğretim matematik öğretmenleri ve rehber öğretmenlere yönelik diskalkuli (matematik Öğrenme güçlülüğü) olan çocukların eğitimine yönelik çevrimiçi eğitim verilerek, diskalkuli ile ilgili talep eden öğretmenlerimize hizmet içi eğitimler düzenlendi. Öğretmenlere yönelik STEM eğitimleri verilerek, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanların iç içe geçerek kullanıldığı, müfredatlar arası bir yaklaşım benimsenmiş, bu eğitimler ile öğrencilerin fen ve matematik dersinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birlikte kullanmasının sağlanması amaçlandı.

Proje çerçevesinde, Sivas Belediyesi işbirliği ile okul bahçelerine matematik oyun alanları çizimi yapılmasına yönelik planlama yapıldı. Sivas Belediyesince hizmete açılacak olan Heyecan Merkezinde Matematik Atölyesi Kurulumu yapılmasına yönelik planlama yapılarak dezavantajlı öğrencilerin de matematik öğrenimlerini oyun ortamında öğrenmeleri amaçlandı. Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile matematik sembollerinden oluşan Matematik Ormanı oluşturma ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Kültür Turizm İl Müdürlüğü işbirliği ile Şems-i Sivas-i Halk Kütüphanesinde bulunan Matematik Atölyesinin planlama dâhilinde ziyaret edilerek oyun, etkinlikler yapılması planlandı. Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Olgunlaşma Enstitüsünce yürütülen çalışmalarda, “Sanatla Uygulamalı Matematik” teması ile öğrenciler matematiğin sanatla buluşmasını deneyimlerken “Günlük Yaşam Becerileri” teması ile de matematiğin günlük yaşamdaki yerini ve önemini öğreniyor ve matematik sevgisi kazanmaları amaçlanıyor. Matematik seferberliği çerçevesinde hayatın her alanında matematiğin kullanımına yönelik okul dışı öğrenme ortamlarında öğrencilerin matematik öğrenmelerinin pekişmesi sağlanmaktadır.

Öğrenciler Matematik Dersini Sevecek

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, okullarda başlatılan matematik seferberliği sayesinde öğrencilerin matematiği daha çok seveceğini söyledi. Vali Şimşek; “Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan Matematik Seferberliğine yönelik yenilikçi yaklaşımlar eğitim öğretimin tüm kademelerinde yaygınlaştırılarak matematiğin korkulan bir ders olmadığı algısı oluşturmak amaçlanıyor. Matematik Seferberliği ile hayatın her alanında, tüm mesleklerde matematiğin işin ve hayatın bir parçası olduğu uygulamalı öğretim yaklaşımlarıyla öğrencilerimize öğretilecektir. Öğrencilerin oyun ortamlarında matematik öğrenimin gerçekleştiği, okul iklimi oluşturmaya katkı sunan çalışmalar, yeni yaklaşım ve heyecanla devam edecek.” dedi.