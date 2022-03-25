Sivas'ta “Merkez Taşra Buluşması” gerçekleştirildi

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Merkez Taşra Buluşması" programına Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk ile Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanı Mehmet Aydın katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığının 2019-2023 Stratejik Planı çalışmaları hakkında bilgi veren Strateji Geliştirme Başkanı Türk; “Din görevlilerimizin hizmette etkinliğini ve verimliliğini artırmak, din hizmetlerini ve yaygın din eğitimini yurt içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak, kurumsal kapasite ve yetkinliği geliştirmek amacıyla Merkez Taşra Buluşması programları düzenliyoruz. Hizmetteki verimliliğin arttırılması adına düzenlendiğimiz bu programlarda sizlerin talep ve önerileri bizler için çok önemlidir” ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda yaptığı çalışmaları da aktaran Başkan Türk, din görevlilerinin görüş ve taleplerini dinledi.