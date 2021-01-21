Sivas'ta merkeze bağlı kapalı köy yolu kalmadı

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan merkeze bağlı köy ve mezra yolları tamamen açıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken birçok köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapanmıştı. Sivas İl Özel İdaresi ekipleri kapanan 46 köy yolunda temizleme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler bugüne kadar karla mücadele çalışmaları kapsamında bin 552 köy ve mezra yolunu da araç ulaşımına açtı. Öte yandan İl Özel İdaresi kent merkezine bağlı kapalı köy yolu bulunmadığını bildirdi.