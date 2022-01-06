Sivas'ta Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtıldı

Sivas'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Çok Programlı Anadolu Liseleri bünyesinde açılan Mesleki Eğitim Merkezi Programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa; İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ar, Rehberlik Araştırma Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi ve il merkezindeki ortaöğretim kurumlarının idarecileri, rehber öğretmenler, Mesleki Eğitim Merkezi programı açılan ilçelerdeki okulların idarecileri ile merkez ve merkeze bağlı köy okullarının idareci ve rehber öğretmenleri katıldı.

Toplantıda konuşan Şube Müdürü Mehmet Ar, 6764 Sayılı Kanun ile çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alındığını hatırlattı. Bu kapsamda Mesleki Eğitim Merkezlerinin, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu olarak yapılandırıldığını belirten Ar, Mesleki Eğitim Merkezi Programında eğitim süresinin 4 yıl olduğunu belirtti. Ar, 11. sınıf sonunda yapılacak sınavda başarılı olan öğrencilere kalfalık belgesi, 12. sınıf sonunda yapılan beceri sınavında başarılı olanlara ise ustalık belgesi ve diploma verileceğini ifade etti.

Ar, istihdamı artıracak yeni mesleki eğitim modelinin detayları hakkında önemli bilgiler verdi.

Dr. Sadık Ahmet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Yüksel Eyertaş ise “Yeni mesleki eğitim merkezleri ve çıraklık sistemi” konusunda sunum gerçekleştirdi.