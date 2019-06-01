Sivas'ta mezarlar bayrama hazırlanıyor

Baharın gelmesiyle birlikte aralıklarla yağan yağmurlar otların hızlı büyümesine yol açtı. Hızlı yükselen otların temizlenmesi için 30 kişilik ekip oluşturuldu. Bayram öncesi vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde sıkıntı yaşamamaları için temizleme çalışmalarına başladı.

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla ziyaretçi sayısı artan Yukarı Tekke ve Halfelik Mezarlık alanları otlardan temizlenirken Aydoğan Mezarlığında ise çalışmalar devam ediyor.