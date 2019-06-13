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Sivas'ta minibüs devrildi: 10 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6’sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolu üzerinde, Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyü Abdalboğan mevkisiinde meydana geldi. Halil B.(23) yönetimindeki 27 GE 467 plakalı minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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