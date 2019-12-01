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Sivas'ta minibüs devrildi

Sivas’ta kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs devrildi.

Sivas'ta kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran geçidi mevkiinde meydana geldi. 44 LN 732 plakalı minibüs kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen minibüste bulunan yolcular ve sürücü yaralanmadı. Minibüs, olay yerine gelen çekici ile devrildiği yerden kaldırıldı. Sivas-Malatya karayolunda zaman zaman kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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