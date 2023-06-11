Sivas'ta minibüs tarlaya uçtu: 13 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle minibüs tarlaya uçtu, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas-Malatya karayolu Gürün ilçesi Konakpınar mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan 34 ADD 138 plakalı Ford Transit marka minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. İlk belirlemelere göre tarlaya uçan minibüsteki 13 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.