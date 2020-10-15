İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı

Sivas’ta minibüsle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta minibüsle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası minibüs şoförünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu araması ise dikkat çekti.


Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Demir Çelik Kavşağı'nda meydana geldi. İran uyruklu M.K. idaresindeki yabancı plakalı tırla, M.B. idaresindeki 61 AAY 242 plakalı Fiat marka minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu arayarak bulması ise dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.